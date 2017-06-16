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Показательное кормление двугорбых верблюдов
Сегодня в Пензе
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15 июня в зоопарке состоялось показательное кормление двугорбых верблюдов. Во время мероприятия посетители узнали, из чего состоит рацион верблюдов, и посмотрели, чем они питаются. На мероприятии посетители также узнали много интересных фактов из жизни этого крупного животного. Сотрудник зоопарка с удовольствием отвечал на вопросы посетителей. На угощение пожаловали и другие гости - соседи по вольеру: камерунская козочка и домашние ослики. Напоминаем, что принять участие в показательных кормлениях можно каждый четверг в 15.00, в течение всего лета.
15 июня в зоопарке состоялось показательное кормление двугорбых верблюдов.
Во время мероприятия посетители узнали, из чего состоит рацион верблюдов, и посмотрели, чем они питаются. На мероприятии посетители также узнали много интересных фактов из жизни этого крупного животного. Сотрудник зоопарка с удовольствием отвечал на вопросы посетителей. На угощение пожаловали и другие гости - соседи по вольеру: камерунская козочка и домашние ослики.
Напоминаем, что принять участие в показательных кормлениях можно каждый четверг в 15.00, в течение всего лета.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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