15 июня в зоопарке состоялось показательное кормление двугорбых верблюдов.

Во время мероприятия посетители узнали, из чего состоит рацион верблюдов, и посмотрели, чем они питаются. На мероприятии посетители также узнали много интересных фактов из жизни этого крупного животного. Сотрудник зоопарка с удовольствием отвечал на вопросы посетителей. На угощение пожаловали и другие гости - соседи по вольеру: камерунская козочка и домашние ослики.

Напоминаем, что принять участие в показательных кормлениях можно каждый четверг в 15.00, в течение всего лета.