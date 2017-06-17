|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Земетчинском районе созданы теплицы для выращивания посадочного материала
Сегодня в Пензе
|
На территории Земетчинского района работниками Юрсовского лесхоза создано 3 теплицы для выращивания сеянцев сосны обыкновенной общей площадью 0,4 га, где планируется вырастить более 2 млн.стандартных сеянцев сосны. В ходе осмотра теплиц Министром Александром Москвиным произведена оценка качества работ по посеву и всхожести семян сосны обыкновенной. Качество выполненных работ хорошее. Всходы дружные. «Стоит отметить, что в этом году погодные условия благоприятствовали закладке лесных насаждений. Прохладная погода, нам - только на руку. Вместе с тем, еще предстоят работы по проведению агротехнических уходов, подготовке почвы для проведения лесовосстановительных работ», - прокомментировал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин. Выращенные сеянцы будут использоваться для лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду на территории лесного фонда Пензенской области. Также планируется реализация посадочного материала в соседние регионы и для озеленения населенных пунктов.
На территории Земетчинского района работниками Юрсовского лесхоза создано 3 теплицы для выращивания сеянцев сосны обыкновенной общей площадью 0,4 га, где планируется вырастить более 2 млн.стандартных сеянцев сосны.
В ходе осмотра теплиц Министром Александром Москвиным произведена оценка качества работ по посеву и всхожести семян сосны обыкновенной. Качество выполненных работ хорошее. Всходы дружные.
«Стоит отметить, что в этом году погодные условия благоприятствовали закладке лесных насаждений. Прохладная погода, нам - только на руку. Вместе с тем, еще предстоят работы по проведению агротехнических уходов, подготовке почвы для проведения лесовосстановительных работ», - прокомментировал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
Выращенные сеянцы будут использоваться для лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду на территории лесного фонда Пензенской области. Также планируется реализация посадочного материала в соседние регионы и для озеленения населенных пунктов.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru