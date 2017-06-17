В Земетчинском районе созданы теплицы для выращивания посадочного материала

На территории Земетчинского района работниками Юрсовского лесхоза создано 3 теплицы для выращивания сеянцев сосны обыкновенной общей площадью 0,4 га, где планируется вырастить более 2 млн.стандартных сеянцев сосны.

В ходе осмотра теплиц Министром Александром Москвиным произведена оценка качества работ по посеву и всхожести семян сосны обыкновенной. Качество выполненных работ хорошее. Всходы дружные.

«Стоит отметить, что в этом году погодные условия благоприятствовали закладке лесных насаждений. Прохладная погода, нам - только на руку. Вместе с тем, еще предстоят работы по проведению агротехнических уходов, подготовке почвы для проведения лесовосстановительных работ», - прокомментировал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Выращенные сеянцы будут использоваться для лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду на территории лесного фонда Пензенской области. Также планируется реализация посадочного материала в соседние регионы и для озеленения населенных пунктов.