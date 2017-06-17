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Обсудили актуальные вопросы этноконфессиональной сферы
Сегодня в Пензе
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В Самаре прошел семинар-совещание с заместителями высших должностных лиц регионов округа, отвечающими за внутреннюю политику и этноконфессиональную сферу. Пензенскую область на семинаре-совещании представляли заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин и начальник Управления внутренней политики Павел Маслов. На встрече обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года с акцентом на работу органов местного самоуправления, формирования эффективной модели социальной и культурной адаптации мигрантов, господдержки социально значимых проектов национально-культурных общественных организаций.
В Самаре прошел семинар-совещание с заместителями высших должностных лиц регионов округа, отвечающими за внутреннюю политику и этноконфессиональную сферу. Пензенскую область на семинаре-совещании представляли заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин и начальник Управления внутренней политики Павел Маслов.
На встрече обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года с акцентом на работу органов местного самоуправления, формирования эффективной модели социальной и культурной адаптации мигрантов, господдержки социально значимых проектов национально-культурных общественных организаций.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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