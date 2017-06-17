Губернатор ввел мораторий на выкупную стоимость земельных участков в случае перераспределения

Стоимость земли в случае перераспределения определяется в размере кадастровой стоимости этого земельного участка.

Губернатор Пензенской области принял решение ввести мораторий на стоимость земельных участков для граждан.

Согласно подписанному Иваном Белозерцевым постановлению, размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков с земельными участками, находящимися в собственности Пензенской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, уменьшена до 15% кадастровой стоимости земельного участка.

Например, в случае перераспределения земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства из государственной собственности в частную собственность площадью 300 кв.м размер такой платы на территории города Пензы будет составлять ориентировочно 18 тысяч рублей (вместо 120 000 руб.), дачного хозяйства или садоводства около 11 тысяч рублей ( вместо 75 000 руб.), на территории города Кузнецка для индивидуального жилищного строительства (личного подсобного хозяйства) – около 15 тысяч рублей ( вместо 98 000 руб.).

Ожидается, что снижение ставки сделает более доступной процедуру оформления самовольно занятых участков, а также в целом будет способствовать развитию территорий и увеличению доходной части бюджетов муниципальных образований.

Напомним, что самовольное занятие земли является незаконным, что влечет за собой штрафные санкции.