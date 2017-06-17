Приобщимся к прекрасному

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Сегодня в Пензе
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В Пензенском драмтеатре продолжились традиционные показы спектаклей специально для детей, отдыхающих в летних школьных лагерях города. Сказку «Серебряное копытце» по пьесе Павла Бажова и Евгения Пермяка посмотрело более тысячи школьников из пензенских средних школ №№ 7, 35, 56, 69, лицея современных технологий управления № 2, многопрофильных гимназий № 4 «Ступени» и № 44, «Академии Ростум», летнего развивающего лагеря «Доброе Завтра» и Саловской средней школы Пензенского района. 20 и 21 июня для воспитанников летних лагерей будет показана танцевально-пластическая сказка «Щелкунчик».
В Пензенском драмтеатре продолжились традиционные показы спектаклей специально для детей, отдыхающих в летних школьных лагерях города. Сказку «Серебряное копытце» по пьесе Павла Бажова и Евгения Пермяка посмотрело более тысячи школьников из пензенских средних школ №№ 7, 35, 56, 69, лицея современных технологий управления № 2, многопрофильных гимназий № 4 «Ступени» и № 44, «Академии Ростум», летнего развивающего лагеря «Доброе Завтра» и Саловской средней школы Пензенского района.
20 и 21 июня для воспитанников летних лагерей будет показана танцевально-пластическая сказка «Щелкунчик».
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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