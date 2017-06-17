В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении инкассатора,

13 июня 2017 года в полицию Нижнеломовского района обратился представитель Росинкассации с заявлением о том, что сотрудник инкассации – 25 летний мужчина воспользовался своим служебным положением и присвоил денежные средства в сумме 1 млн. 937 тысяч рублей.

В период с 9 по 13 июня подозреваемый был дежурным по участку. В его обязанности входило прием денежных средств от других инкассаторов на ответственное хранение. Он нес полную материальную ответственность за сохранность денежных средств. У молодого человека возникла идея поиграть в тотализатор и выиграть деньги. Он взял из денежного мешка около 430 тысяч рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи данные денежные средства он положил себе на телефон. Через сеть интернет молодой человек сделал несколько ставок, но проиграл. На второй день он вынес около 800 тысяч рублей, которые также все проиграл. На третий день – история повторилась. Та же участь постигла еще 700 тысяч рублей.

Из 1 миллиона 400 тысяч рублей, которые находились на телефоне у молодого человека, он проиграл 1 миллион рублей. 537 тысяч рублей у него было изъято.

Молодой человек в содеянном сознался. В настоящее время он возместил 750 тысяч рублей. По словам подозреваемого, в игровых клубах он играл, когда учился в институте. На преступление он пошел с целью получить большой выигрыш, а потом возместить деньги, которые присвоил. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.