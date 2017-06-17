«Дедушка по материнской линии» в картинной галерее

Внимание всех посетителей картинной галереи им.К. А. Савицкого привлекает необычный объект под названием «Ёкрный бабай». Это работа молодого художника из Санкт-Петербурга Игоря Фролова. Кто такой бабай? Слово «бабай» в переводе с татарского означает «дедушка по материнской линии». На вопрос: «Почему избушка бабая на трёх ногах?» - посетители теряются в ответе. И очень немногие отвечают, что это скульптура, а скульптура требует трёх точек опоры. Игорь участник многих симпозиумов, в том числе и в Никольске. Он один из немногих художников, владеющих трубкой выдувальщика. Все его работы привлекают не только своими формами, но и названиями. В Музее стекла и хрусталя хранятся такие его композиции: «Пустая башка», «Крутые пацаны», «Местный королёк», «Налево пойдёшь…» Приходите сами и попытайтесь разгадать загадку «Ёкрного бабая».

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017