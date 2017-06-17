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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 18 июня 2017
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Передовые технологии по-китайски
Сегодня в Пензе
 

Главы регионов округа под руководством полпреда Президента РФ dв ПФО Михаила Бабича оценили разработки НИИ передовых технологий Научно-технического университета Китая и  компании  «Кэда Сюнфей». Институт специализируется на укреплении технологических инноваций, высокотехнологичных исследованиях и разработках в таких областях, как микроэлектроника, здравоохранение, новая энергия, новые материалы и квантовая информация. Компания  «Кэда Сюнфей»  занимается информационными технологиями, исследованиями речевых и языковых интеллектуальных технологий, разработкой программного обеспечения, интеграцией электронных государственных систем.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
2017-06-17
Ремонт участка автодороги Лопатино – Петровск
 Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал работу
 
2017-06-17
"Тимур и его команда" на улице Ягодная
 Превратились в героя книги
 
2017-06-17
Новая база отдыха
  Село. Старый Кряжим ждет гостей
 
2017-06-17
«Олимп» в Колышлейском краеведческом музее
 Экоурок и викторина к 100-летию заповедной системы
 
2017-06-17
Всероссийский фестиваль свободного танца "Белая обезьяна"
 Четыре награды у Пензенского коллектива
 
2017-06-17
Торжественное вручение в Сквере воинов-интернационалистов города Каменки
 Студентам Каменского Оперативного Молодежного Отряда Дружинников вручили удостоверений
 
2017-06-17
В Вадинском районе на игровых площадках проходят мероприятия для детей
 «Лето- чудная пора»
 
2017-06-17
Министр образования Александр Воронков посетил Башмаковский район
  В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование»
 
2017-06-17
Закрытие IV российско-китайского Молодежного форума «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой»
 Пензенская делегация в Китае
 
2017-06-17
Передовые технологии по-китайски
 Иван Белозерцев в составе делегации ПФО посетил предприятия провинции Аньхой
 
2017-06-17
«Дедушка по материнской линии» в картинной галерее
 Необычный объект под названием «Ёкрный бабай»
 
2017-06-17
В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении инкассатора,
 2 миллиона рублей украл, заработал лишение свободы на срок до 10 лет
 
2017-06-17
Приобщимся к прекрасному
 В театре проходят летние показы спектаклей для школьных лагерей
 
2017-06-17
Губернатор ввел мораторий на выкупную стоимость земельных участков в случае перераспределения
 Участок жители за 15% от его кадастровой стоимости.
 
2017-06-17
Обсудили актуальные вопросы этноконфессиональной сферы
 В Самаре собрались представители регионов Приволжского федерального округа
 

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