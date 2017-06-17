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Передовые технологии по-китайски
Сегодня в Пензе
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Главы регионов округа под руководством полпреда Президента РФ dв ПФО Михаила Бабича оценили разработки НИИ передовых технологий Научно-технического университета Китая и компании «Кэда Сюнфей». Институт специализируется на укреплении технологических инноваций, высокотехнологичных исследованиях и разработках в таких областях, как микроэлектроника, здравоохранение, новая энергия, новые материалы и квантовая информация. Компания «Кэда Сюнфей» занимается информационными технологиями, исследованиями речевых и языковых интеллектуальных технологий, разработкой программного обеспечения, интеграцией электронных государственных систем.
Главы регионов округа под руководством полпреда Президента РФ dв ПФО Михаила Бабича оценили разработки НИИ передовых технологий Научно-технического университета Китая и компании «Кэда Сюнфей». Институт специализируется на укреплении технологических инноваций, высокотехнологичных исследованиях и разработках в таких областях, как микроэлектроника, здравоохранение, новая энергия, новые материалы и квантовая информация. Компания «Кэда Сюнфей» занимается информационными технологиями, исследованиями речевых и языковых интеллектуальных технологий, разработкой программного обеспечения, интеграцией электронных государственных систем.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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