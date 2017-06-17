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Закрытие IV российско-китайского Молодежного форума «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой»
Сегодня в Пензе
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Пензенскую область на форуме представили 9 юношей и девушек-студентов пензенских ВУЗов. В рамках форума губернатор встретился с ребятами и обсудил с ними возможности продолжения диалога между двумя странами. Студенты, в свою очередь, поделились с главой региона впечатлениями о Китае. «Обмен студентами, международные студенческие форумы дают возможность ребятам научиться понимать друг друга, узнать чужую культуру и поделиться своей, а это самый эффективный путь к сотрудничеству, - прокомментировал Иван Белозерцев.
Пензенскую область на форуме представили 9 юношей и девушек-студентов пензенских ВУЗов. В рамках форума губернатор встретился с ребятами и обсудил с ними возможности продолжения диалога между двумя странами. Студенты, в свою очередь, поделились с главой региона впечатлениями о Китае. «Обмен студентами, международные студенческие форумы дают возможность ребятам научиться понимать друг друга, узнать чужую культуру и поделиться своей, а это самый эффективный путь к сотрудничеству, - прокомментировал Иван Белозерцев.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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