Закрытие IV российско-китайского Молодежного форума «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой»

Пензенскую область на форуме представили 9 юношей и девушек-студентов пензенских ВУЗов. В рамках форума губернатор встретился с ребятами и обсудил с ними возможности продолжения диалога между двумя странами. Студенты, в свою очередь, поделились с главой региона впечатлениями о Китае. «Обмен студентами, международные студенческие форумы дают возможность ребятам научиться понимать друг друга, узнать чужую культуру и поделиться своей, а это самый эффективный путь к сотрудничеству, - прокомментировал Иван Белозерцев.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017