Министр образования Александр Воронков посетил Башмаковский район

Министр образования Пензенской области Александр Воронков в рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» 15 июня посетил Башмаковский район. Во встречах приняли участие родители, педагогические работники, директора школ. Руководитель ведомства рассказал об основных направлениях развития системы образования, обратив особое внимание на совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. Также Министр рассказал о программе по созданию современных условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах, о развитии робототехники, поведении стажировок для учителей иностранного языка, обновлении парка компьютерного оборудования, в т.ч. и для учителей. Жителей интересовали вопросы выплаты коммунальных льгот для сельских учителей. «Льготы будут сохранены в полном объеме», - ответил Александр Геннадьевич. Руководитель ведомства дал ответы на вопросы о приобретении учебников и рабочих тетрадей, внедрении дистанционных форм повышения квалификации педагогов, работы педагогов в пришкольных лагерях.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017