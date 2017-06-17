В Вадинском районе на игровых площадках проходят мероприятия для детей

Работники отдела образования администрации Вадинского района и комплексного центра социального обслуживания населения провели конкурсно-игровую программу для детей «Лето- чудная пора» на детской площадке в центральном парке села Вадинск. В конкурсной программе приняли участие две команды «Мандаринки» и «Апельсинки». Ребята отвечали на вопросы викторины на знание детских песен, сказок и стихотворений, приняли участие в конкурсах «Игра в слова», «Супермодница», «Читатели», в эстафетах с воздушными шарами и мячами. По итогам конкурсов победила команда «Мандаринки». В заключении мероприятия все дети получили сладкие призы.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017