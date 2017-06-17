|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Вадинском районе на игровых площадках проходят мероприятия для детей
Сегодня в Пензе
|
Работники отдела образования администрации Вадинского района и комплексного центра социального обслуживания населения провели конкурсно-игровую программу для детей «Лето- чудная пора» на детской площадке в центральном парке села Вадинск. В конкурсной программе приняли участие две команды «Мандаринки» и «Апельсинки». Ребята отвечали на вопросы викторины на знание детских песен, сказок и стихотворений, приняли участие в конкурсах «Игра в слова», «Супермодница», «Читатели», в эстафетах с воздушными шарами и мячами. По итогам конкурсов победила команда «Мандаринки». В заключении мероприятия все дети получили сладкие призы.
Работники отдела образования администрации Вадинского района и комплексного центра социального обслуживания населения провели конкурсно-игровую программу для детей «Лето- чудная пора» на детской площадке в центральном парке села Вадинск. В конкурсной программе приняли участие две команды «Мандаринки» и «Апельсинки». Ребята отвечали на вопросы викторины на знание детских песен, сказок и стихотворений, приняли участие в конкурсах «Игра в слова», «Супермодница», «Читатели», в эстафетах с воздушными шарами и мячами. По итогам конкурсов победила команда «Мандаринки». В заключении мероприятия все дети получили сладкие призы.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru