Торжественное вручение в Сквере воинов-интернационалистов города Каменки

В Сквере воинов-интернационалистов города Каменки прошло торжественное вручение удостоверений студентам Каменского Оперативного Молодежного Отряда Дружинников. На мероприятии присутствовали студенты, представители власти, совета ветеранов, ОМВД по Каменскому Району. Вручал удостоверения председатель Пензенской областной общественной организации ОМОД Пензенской области Краснов Юрий Владимирович. Перед вручением удостоверений бойцы дали клятву честно и добросовестно относиться к порученным делам. Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд по патриотическому воспитанию молодежи, большую работу по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних были награждены: заместитель главы администрации Каменского района Логачева Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Частухина Елена Геннадьевна.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017