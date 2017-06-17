Всероссийский фестиваль свободного танца "Белая обезьяна"

Каждый год, в начале июня, недалеко от Керчи собираются танцоры, руководители коллективов и хореографы для того, чтобы отдохнуть и получить мастер-классы от опытнейших педагогов и хореографов. В хореографических кругах эти семинары известны как ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИЮНЬСКАЯ РАЗМИНКА

Несколько лет назад было решено вместе с семинаром для хореографов ИЮНЬСКАЯ РАЗМИНКА провести фестиваль свободного танца БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА. Резонанс, который получил первый фестиваль, ошеломил даже организаторов. Не дожидаясь окончания фестиваля, участники желали подать заявки на следующий. В 2017 году пензенский коллектив образцового театра танца «Indigo» (рук. Светлана Тюлюкина) завоевал сразу четыре награды из двенадцати возможных.