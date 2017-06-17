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«Олимп» в Колышлейском краеведческом музее
Сегодня в Пензе
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Методист краеведческого музея Ираида Захезина для детей из детского оздоровительного лагеря «Олимп» МОУ СОШ с. Красная Горка организовала встречу, на которую пригласила методиста государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Веру Галкину, которая провела экоурок и викторину к 100-летию заповедной системы, и иерея Дмитрия Пятунина, настоятеля Свято-Никольского молитвенного дома р.п. Колышлей, который рассказал о духовном развитии района. Для некоторых детей посещение краеведческого музея было впервые, поэтому Ираида Евгеньевна провела экскурсию и познакомила всех с выставочными экспонатами. Дети не ожидали, что они получат подарки от музея, заповедника и молитвенного дома. Методист краеведческого музея Ираида Захезина была награждена дипломом за активное участие в акции «Марш парков».
Методист краеведческого музея Ираида Захезина для детей из детского оздоровительного лагеря «Олимп» МОУ СОШ с. Красная Горка организовала встречу, на которую пригласила методиста государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Веру Галкину, которая провела экоурок и викторину к 100-летию заповедной системы, и иерея Дмитрия Пятунина, настоятеля Свято-Никольского молитвенного дома р.п. Колышлей, который рассказал о духовном развитии района. Для некоторых детей посещение краеведческого музея было впервые, поэтому Ираида Евгеньевна провела экскурсию и познакомила всех с выставочными экспонатами. Дети не ожидали, что они получат подарки от музея, заповедника и молитвенного дома. Методист краеведческого музея Ираида Захезина была награждена дипломом за активное участие в акции «Марш парков».
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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