"Тимур и его команда" на улице Ягодная

Городская библиотека №8 (ул. Ягодная,11) на открытой площадке провела игровую программу по книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Библиотекарь рассказала, что в этой книге показана игра подростов, которая из развлечения превращается в настоящее полезное дело. Главный герой книги – Тимур придумал чудесную форму помощи тем, кто в ней остро нуждался. Смелый, отзывчивый, решительный, благородный Тимур стал тем образцом, на который равнялись и которому подражали миллионы ребят. А затем детям предложили поучаствовать в игровой программе и превратиться на некоторое время в героев книги. Дети соревновались друг с другом в ловкости, быстроте и смекалке, сажали картошку, учились оказывать первую помощь, переводили старую бабушку через дорогу. Завершилась встреча рисованием на асфальте своих любимых литературных героев.

Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017