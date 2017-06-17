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Ремонт участка автодороги Лопатино – Петровск
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, в ходе рабочей поездки по району, проконтролировал ремонт дорожного покрытия на участке трассы Лопатино – Петровск. В данном направлении в текущем году будет капитально отремонтировано 8 км. Работы проводит пензенская подрядная организация. На момент приезда руководителя района дорожники были заняты укладкой выравнивающего слоя. Глава администрации района изучил качество проводимых работ, осмотрел ремонтируемые участки. Руководитель района провел краткую встречу с дорожниками, в ходе которой были рассмотрены рабочие вопросы, проблемные моменты и перспективы на будущее. Ришат Алтынбаев дал определенные рекомендации по благоустройству обочин и пожелал строителям трудовых успехов.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, в ходе рабочей поездки по району, проконтролировал ремонт дорожного покрытия на участке трассы Лопатино – Петровск. В данном направлении в текущем году будет капитально отремонтировано 8 км. Работы проводит пензенская подрядная организация. На момент приезда руководителя района дорожники были заняты укладкой выравнивающего слоя. Глава администрации района изучил качество проводимых работ, осмотрел ремонтируемые участки. Руководитель района провел краткую встречу с дорожниками, в ходе которой были рассмотрены рабочие вопросы, проблемные моменты и перспективы на будущее. Ришат Алтынбаев дал определенные рекомендации по благоустройству обочин и пожелал строителям трудовых успехов.
Новость: Марина Колдаева 17 июня 2017
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