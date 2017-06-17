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Глава города поздравил коллектив областной больницы имени Бурденко с Днем медицинского работника
Сегодня в Пензе
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В начале торжественного мероприятия приглашенные почетные гости и коллектив медработников стоя прослушали гимн больницы имени Бурденко. В этот день лучшие сотрудники областной больницы были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания Пензенской области, Главы города Пензы, администрации города. От Главного управления МЧС России по Пензенской области грамотами и медалью были награждены медицинские работники, ежедневно и совместно с МЧС, спасающие жизни людей, попавших в аварии и пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Обращаясь с поздравлениями и словами благодарности к коллективу медицинского учреждения, Валерий Савельев отметил, что больница имени Бурденко является флагманом и всегда держит планку по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи не только жителям области, но и города. "Вы постоянно заботитесь о своих пациентах, и знаю на личном опыте, что они могут рассчитывать на вашу помощь, сострадание и сочувствие в любое время дня и ночи! Выражаю вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и счастливых и здоровых улыбок ваших пациентов!, - искренне пожелал Валерий Петрович.
В начале торжественного мероприятия приглашенные почетные гости и коллектив медработников стоя прослушали гимн больницы имени Бурденко. В этот день лучшие сотрудники областной больницы были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания Пензенской области, Главы города Пензы, администрации города. От Главного управления МЧС России по Пензенской области грамотами и медалью были награждены медицинские работники, ежедневно и совместно с МЧС, спасающие жизни людей, попавших в аварии и пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Обращаясь с поздравлениями и словами благодарности к коллективу медицинского учреждения, Валерий Савельев отметил, что больница имени Бурденко является флагманом и всегда держит планку по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи не только жителям области, но и города.
"Вы постоянно заботитесь о своих пациентах, и знаю на личном опыте, что они могут рассчитывать на вашу помощь, сострадание и сочувствие в любое время дня и ночи! Выражаю вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и счастливых и здоровых улыбок ваших пациентов!, - искренне пожелал Валерий Петрович.
Новость: Пензенская городская дума 18 июня 2017
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