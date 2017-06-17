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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 18 июня 2017
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Глава города поздравил коллектив областной больницы имени Бурденко с Днем медицинского работника
Сегодня в Пензе
 

В начале торжественного мероприятия приглашенные почетные гости и коллектив медработников стоя прослушали гимн больницы имени Бурденко. В этот день лучшие сотрудники областной больницы были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания Пензенской области, Главы города Пензы, администрации города. От Главного управления МЧС России по Пензенской области грамотами и медалью были награждены медицинские работники, ежедневно и совместно с МЧС, спасающие жизни людей, попавших в аварии и пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Обращаясь с поздравлениями и словами благодарности к коллективу медицинского учреждения, Валерий Савельев отметил, что больница имени Бурденко является флагманом и всегда держит планку по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи не только жителям области, но и города.

"Вы постоянно заботитесь о своих пациентах, и знаю на личном опыте, что они могут рассчитывать на вашу помощь, сострадание и сочувствие в любое время дня и ночи! Выражаю вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и счастливых и здоровых улыбок ваших пациентов!, - искренне пожелал Валерий Петрович.

Новость: Пензенская городская дума 18 июня 2017
2017-06-18
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем медицинского работника
 Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи
 
2017-06-18
Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси
 В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах
 
2017-06-18
Ситуация с домом на Ударной, 35 на контроле
 Работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня
 
2017-06-18
План по ремонту дорог на 18 июня
 Работы идут на 17 объектах
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
 Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев принимает участие в заседании Ассоциации городов Поволжья
 Виктор Кувайцев находится с двухдневным визитом в Казани
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев рассказал о реализации жилищных программ в городе Пензе
 В Казани прошло заседание Правления Ассоциации городов Поволжья
 
2017-06-18
Сергей Волков дал старт финальным играм Кубка России по регби-7
 Состоялось торжественное открытие соревнований
 
2017-06-18
Маргарита Аль: «Виктор Кувайцев умеет объединять вокруг себя людей»
 Пензу посетила известная поэтесса Маргарита Аль
 
2017-06-18
Юрий Ильин провел совещание по вопросам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
 Юрий Ильин акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев потребовал, чтобы отфрезерованные дороги были в проезжем состоянии
 В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-06-18
Бесплатные юридические консультации провели для жителей Октябрьского района
 Какие вопросы были заданы?
 
2017-06-18
Глава города Валерий Савельев провел встречу с жителями своего округа
 Жители многоквартирного дома по улице Калинина 76 обратились к Валерию Петровичу с вопросом по благоустройству территории в районе перекрестка улиц Калинина-Свердлова
 
2017-06-18
Глава города поздравил коллектив областной больницы имени Бурденко с Днем медицинского работника
 Глава города Пензы Валерий Савельев посетил ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко"
 
2017-06-17
Ремонт участка автодороги Лопатино – Петровск
 Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал работу
 

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