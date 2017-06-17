Глава города Валерий Савельев провел встречу с жителями своего округа

На выездном рабочем совещании также присутствовали: глава администрации Ленинского района города Пензы Надежда Москвитина, начальник отдела городского дизайна и среды Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Сергей Петров, представитель ТСЖ и подрядной организации ООО "Прайд".

Жильцы дома обеспокоенно высказали Валерию Петровичу жалобы на появление стоянки автомобилей под их окнами, жалуясь на выхлопные газы от машин, сокращение территории зеленых насаждений и обратились с просьбой к Главе города, как к депутату своего округа, перенести стоянку в другое место.

Пользование данной территорией, находящейся в муниципальной собственности, разрешено в соответствии с постановлением администрации города Пензы обществу с ограниченной ответственностью "Прайд". Указанная организация облагородила территорию, организовав на ней стоянку автомобилей со шлагбаумом, покрытием из асфальтовой крошки и фонарным освещением.

Обустройству стоянки многие жители дома рады, но остались и недовольные граждане в плане уменьшения зеленых насаждений.

В ходе встречи Валерий Петрович пояснил обратившимся к нему жильцам, что отсутствие организованной парковки только увеличит количество машин, так как на организованную со шлагбаумом территорию не каждый проезжающий сможет поставить машину.

"Необходимо выработать предложения от жителей под курацией руководства ТСЖ совместно с ООО "Прайд", а также от администрации Ленинского района. Отделу городского дизайна и среды уточнить нахождение автостоянки на муниципальной земле на соответствие архитектурному проекту. Проверив все необходимые данные, нужно прийти к одному обоюдному мнению жителей, которое я буду поддерживать. Если нахождение стоянки соответствует проекту, нужно положить хорошее асфальтовое покрытие на автостоянке, дополнительно озеленить территорию деревьями, в чем я окажу помощь жителям", - поставил задачи Валерий Петрович.

Новость: Пензенская городская дума 18 июня 2017