Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 18 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Глава города Валерий Савельев провел встречу с жителями своего округа
Сегодня в Пензе
 

На выездном рабочем совещании также присутствовали: глава администрации Ленинского района города Пензы Надежда Москвитина, начальник отдела городского дизайна и среды Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Сергей Петров, представитель ТСЖ и подрядной организации ООО "Прайд".
Жильцы дома обеспокоенно высказали Валерию Петровичу жалобы на появление стоянки автомобилей под их окнами, жалуясь на выхлопные газы от машин, сокращение территории зеленых насаждений и обратились с просьбой к Главе города, как к депутату своего округа, перенести стоянку в другое место.
Пользование данной территорией, находящейся в муниципальной собственности, разрешено в соответствии с постановлением администрации города Пензы обществу с ограниченной ответственностью "Прайд". Указанная организация облагородила территорию, организовав на ней стоянку автомобилей со шлагбаумом, покрытием из асфальтовой крошки и фонарным освещением.
Обустройству стоянки многие жители дома рады, но остались и недовольные граждане в плане уменьшения зеленых насаждений.
В ходе встречи Валерий Петрович пояснил обратившимся к нему жильцам, что отсутствие организованной парковки только увеличит количество машин, так как на организованную со шлагбаумом территорию не каждый проезжающий сможет поставить машину.
"Необходимо выработать предложения от жителей под курацией руководства ТСЖ совместно с ООО "Прайд", а также от администрации Ленинского района. Отделу городского дизайна и среды уточнить нахождение автостоянки на муниципальной земле на соответствие архитектурному проекту. Проверив все необходимые данные, нужно прийти к одному обоюдному мнению жителей, которое я буду поддерживать. Если нахождение стоянки соответствует проекту, нужно положить хорошее асфальтовое покрытие на автостоянке, дополнительно озеленить территорию деревьями, в чем я окажу помощь жителям", - поставил задачи Валерий Петрович. 

Новость: Пензенская городская дума 18 июня 2017
2017-06-18
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем медицинского работника
 Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи
 
2017-06-18
Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси
 В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах
 
2017-06-18
Ситуация с домом на Ударной, 35 на контроле
 Работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня
 
2017-06-18
План по ремонту дорог на 18 июня
 Работы идут на 17 объектах
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
 Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев принимает участие в заседании Ассоциации городов Поволжья
 Виктор Кувайцев находится с двухдневным визитом в Казани
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев рассказал о реализации жилищных программ в городе Пензе
 В Казани прошло заседание Правления Ассоциации городов Поволжья
 
2017-06-18
Сергей Волков дал старт финальным играм Кубка России по регби-7
 Состоялось торжественное открытие соревнований
 
2017-06-18
Маргарита Аль: «Виктор Кувайцев умеет объединять вокруг себя людей»
 Пензу посетила известная поэтесса Маргарита Аль
 
2017-06-18
Юрий Ильин провел совещание по вопросам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
 Юрий Ильин акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев потребовал, чтобы отфрезерованные дороги были в проезжем состоянии
 В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-06-18
Бесплатные юридические консультации провели для жителей Октябрьского района
 Какие вопросы были заданы?
 
2017-06-18
Глава города Валерий Савельев провел встречу с жителями своего округа
 Жители многоквартирного дома по улице Калинина 76 обратились к Валерию Петровичу с вопросом по благоустройству территории в районе перекрестка улиц Калинина-Свердлова
 
2017-06-18
Глава города поздравил коллектив областной больницы имени Бурденко с Днем медицинского работника
 Глава города Пензы Валерий Савельев посетил ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко"
 
2017-06-17
Ремонт участка автодороги Лопатино – Петровск
 Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал работу
 

Новости партнеров
 
На сайте: 26ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru