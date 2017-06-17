Бесплатные юридические консультации провели для жителей Октябрьского района

На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №162 по улице Аустрина, для жителей микрорайона были организованы бесплатные юридические консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Во встрече принимали участие представители администрации Октябрьского района, Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, представители управляющих компаний и коммунальных служб Октябрьского района.

Горожане задавали специалистам вопросы по капитальному ремонту, по работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. За время проведения приема к специалистам обратились 12 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам.

Бесплатные консультации для жителей Октябрьского района проводятся еженедельно по пятницам с 16:00 до 18:00. Адреса проведения консультаций: