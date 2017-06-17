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Бесплатные юридические консультации провели для жителей Октябрьского района
Сегодня в Пензе
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На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №162 по улице Аустрина, для жителей микрорайона были организованы бесплатные юридические консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Во встрече принимали участие представители администрации Октябрьского района, Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, представители управляющих компаний и коммунальных служб Октябрьского района. Горожане задавали специалистам вопросы по капитальному ремонту, по работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. За время проведения приема к специалистам обратились 12 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам. Бесплатные консультации для жителей Октябрьского района проводятся еженедельно по пятницам с 16:00 до 18:00. Адреса проведения консультаций:
На внутридворовой территории многоквартирного жилого дома №162 по улице Аустрина, для жителей микрорайона были организованы бесплатные юридические консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Во встрече принимали участие представители администрации Октябрьского района, Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управления ЖКХ г. Пензы, представители управляющих компаний и коммунальных служб Октябрьского района.
Горожане задавали специалистам вопросы по капитальному ремонту, по работе управляющих компаний, по последним изменениям в жилищном законодательстве, социальным вопросам. За время проведения приема к специалистам обратились 12 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам.
Бесплатные консультации для жителей Октябрьского района проводятся еженедельно по пятницам с 16:00 до 18:00. Адреса проведения консультаций:
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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