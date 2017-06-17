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Виктор Кувайцев потребовал, чтобы отфрезерованные дороги были в проезжем состоянии
Сегодня в Пензе
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В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Глава администрации города Виктор Кувайцев провел объезд, в ходе которого проверил, как на сегодняшний день в областном центре ведутся дорожные работы. В этот день он побывал на улицах Мира, Захарова. Во время инспекционной поездки градоначальник отметил, что после фрезерования покрытия на некоторых объектах задерживается укладка асфальта. - Мы учитываем тот факт, что вы осуществляете большой объем работ, уделяя при этом должное внимание замене бортового камня, к тому же в городе параллельно ведется капитальный ремонт теплосетей. И если по каким-то объективным причинам укладка асфальта после фрезерования затягивается, вы обязаны обеспечивать, чтобы дороги были в проезжем состоянии, - подчеркнул глава исполнительной власти. - Вызывать лишние проблемы горожанам недопустимо. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его ключевой целью является обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков. В рамках проекта осуществляются работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, восстановлению и установке недостающих пешеходных ограждений, восстановлению и обновлению светофорных объектов. Общая сумма финансирования составляет более 1 млрд. рублей в 2017 году.
В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Глава администрации города Виктор Кувайцев провел объезд, в ходе которого проверил, как на сегодняшний день в областном центре ведутся дорожные работы.
В этот день он побывал на улицах Мира, Захарова.
Во время инспекционной поездки градоначальник отметил, что после фрезерования покрытия на некоторых объектах задерживается укладка асфальта.
- Мы учитываем тот факт, что вы осуществляете большой объем работ, уделяя при этом должное внимание замене бортового камня, к тому же в городе параллельно ведется капитальный ремонт теплосетей. И если по каким-то объективным причинам укладка асфальта после фрезерования затягивается, вы обязаны обеспечивать, чтобы дороги были в проезжем состоянии, - подчеркнул глава исполнительной власти. - Вызывать лишние проблемы горожанам недопустимо.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его ключевой целью является обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков.
В рамках проекта осуществляются работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, восстановлению и установке недостающих пешеходных ограждений, восстановлению и обновлению светофорных объектов. Общая сумма финансирования составляет более 1 млрд. рублей в 2017 году.
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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