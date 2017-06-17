Юрий Ильин провел совещание по вопросам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Департаменте ЖКХ города заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе.

На нем присутствовали представители региональной власти, директор МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Андрей Скрипкин, сотрудники районных администраций, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйство» и другие ответственные лица.

- Нужно организовать диалог с представителями бизнеса. Важно проговорить вопрос обустройства звездных карманов к торговым точкам на улицах, вошедших в программу БКД, в единой концепции, - поручил Юрий Олегович директору Департамента.

Обсуждая работы на мостах и путепроводах города, Юрий Ильин поручил в обязательном порядке выполнить ремонт деформационных швов.

Также в ходе официальной встречи заместитель главы администрации города акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ, и своевременной уборке после их проведения.

- Но самое основное – качество, это ваша ключевая задача, - подчеркнул Юрий Ильин.