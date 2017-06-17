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Юрий Ильин провел совещание по вопросам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Сегодня в Пензе
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В Департаменте ЖКХ города заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе. На нем присутствовали представители региональной власти, директор МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Андрей Скрипкин, сотрудники районных администраций, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйство» и другие ответственные лица. - Нужно организовать диалог с представителями бизнеса. Важно проговорить вопрос обустройства звездных карманов к торговым точкам на улицах, вошедших в программу БКД, в единой концепции, - поручил Юрий Олегович директору Департамента. Обсуждая работы на мостах и путепроводах города, Юрий Ильин поручил в обязательном порядке выполнить ремонт деформационных швов. Также в ходе официальной встречи заместитель главы администрации города акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ, и своевременной уборке после их проведения. - Но самое основное – качество, это ваша ключевая задача, - подчеркнул Юрий Ильин.
В Департаменте ЖКХ города заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе.
На нем присутствовали представители региональной власти, директор МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Андрей Скрипкин, сотрудники районных администраций, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйство» и другие ответственные лица.
- Нужно организовать диалог с представителями бизнеса. Важно проговорить вопрос обустройства звездных карманов к торговым точкам на улицах, вошедших в программу БКД, в единой концепции, - поручил Юрий Олегович директору Департамента.
Обсуждая работы на мостах и путепроводах города, Юрий Ильин поручил в обязательном порядке выполнить ремонт деформационных швов.
Также в ходе официальной встречи заместитель главы администрации города акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ, и своевременной уборке после их проведения.
- Но самое основное – качество, это ваша ключевая задача, - подчеркнул Юрий Ильин.
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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