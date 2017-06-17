Маргарита Аль: «Виктор Кувайцев умеет объединять вокруг себя людей»

Пензу посетила известная поэтесса, редактор первого всероссийского литературного журнала «Лиффт» Маргарита Аль. Начальник Управления культуры, председатель регионального отделения Союза писателей России Вера Фейгина провела для нее экскурсию по городу, которая произвела на поэтессу большое впечатление. - Я была удивлена невероятно. Можно провести Бессмертный полк. Раз в год это бывает. А в сквер можно прийти в любое время. Это живая идея и это сквер мне очень понравился. Вдохновил меня и сквер Дениса Давыдова, где проходят поэтические вечера и играет живая музыка – это прекрасный проект, о нем нужно рассказывать. Это не правильно, что о таких достойных начинаниях до сих пор не знают в Москве. Следующий номер нашего журнала будет посвящен Пензе. Я побывала так же в сквере «45 меридиан». Великолепный дизайн. Очень четкие линии, все сделано невероятно правильно. У меня сразу родилась мысль: почему бы не начать большой географический, культурный тур, который стартует в Пензе, от «45 меридиана», и завершится в Москве? Это будет большой проект, подробности которого я пока раскрывать не хочу. Пусть это будет пока секретом, - сказала Маргарита Аль. - Хочу выразить огромную благодарность главе администрации города Виктору Кувайцеву, за то что он умеет объединять людей, слышать идеи творческих людей и наполнять город такими замечательными объектами и событиями. С удовольствием буду приезжать в Пензу снова и снова.



Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017