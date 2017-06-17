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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 18 июня 2017
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Маргарита Аль: «Виктор Кувайцев умеет объединять вокруг себя людей»
Сегодня в Пензе
 

Пензу посетила известная поэтесса, редактор первого всероссийского литературного журнала «Лиффт» Маргарита Аль. Начальник Управления культуры, председатель регионального отделения Союза писателей России Вера Фейгина провела для нее экскурсию по городу, которая произвела на поэтессу большое впечатление.

- Я была удивлена невероятно. Можно провести Бессмертный полк. Раз в год это бывает. А в сквер можно прийти в любое время. Это живая идея и это сквер мне очень понравился. Вдохновил меня и сквер Дениса Давыдова, где проходят поэтические вечера и играет живая музыка – это прекрасный проект, о нем нужно рассказывать. Это не правильно, что о таких достойных начинаниях до сих пор не знают в Москве. Следующий номер нашего журнала будет посвящен Пензе. Я побывала так же в сквере «45 меридиан». Великолепный дизайн. Очень четкие линии, все сделано невероятно правильно. У меня сразу родилась мысль: почему бы не начать большой географический, культурный тур, который стартует в Пензе, от «45 меридиана», и завершится в Москве? Это будет большой проект, подробности которого я пока раскрывать не хочу. Пусть это будет пока секретом, - сказала Маргарита Аль. - Хочу выразить огромную благодарность главе администрации города Виктору Кувайцеву, за то что он умеет объединять людей, слышать идеи творческих людей и наполнять город такими замечательными объектами и событиями. С удовольствием буду приезжать в Пензу снова и снова.
 

Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
2017-06-18
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем медицинского работника
 Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи
 
2017-06-18
Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси
 В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах
 
2017-06-18
Ситуация с домом на Ударной, 35 на контроле
 Работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня
 
2017-06-18
План по ремонту дорог на 18 июня
 Работы идут на 17 объектах
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
 Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев принимает участие в заседании Ассоциации городов Поволжья
 Виктор Кувайцев находится с двухдневным визитом в Казани
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев рассказал о реализации жилищных программ в городе Пензе
 В Казани прошло заседание Правления Ассоциации городов Поволжья
 
2017-06-18
Сергей Волков дал старт финальным играм Кубка России по регби-7
 Состоялось торжественное открытие соревнований
 
2017-06-18
Маргарита Аль: «Виктор Кувайцев умеет объединять вокруг себя людей»
 Пензу посетила известная поэтесса Маргарита Аль
 
2017-06-18
Юрий Ильин провел совещание по вопросам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
 Юрий Ильин акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ
 
2017-06-18
Виктор Кувайцев потребовал, чтобы отфрезерованные дороги были в проезжем состоянии
 В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-06-18
Бесплатные юридические консультации провели для жителей Октябрьского района
 Какие вопросы были заданы?
 
2017-06-18
Глава города Валерий Савельев провел встречу с жителями своего округа
 Жители многоквартирного дома по улице Калинина 76 обратились к Валерию Петровичу с вопросом по благоустройству территории в районе перекрестка улиц Калинина-Свердлова
 
2017-06-18
Глава города поздравил коллектив областной больницы имени Бурденко с Днем медицинского работника
 Глава города Пензы Валерий Савельев посетил ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко"
 
2017-06-17
Ремонт участка автодороги Лопатино – Петровск
 Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал работу
 

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