Сергей Волков дал старт финальным играм Кубка России по регби-7

В период с 17 по 18 июня 2017 года на стадионе "Первомайский" будут проходить финальные игры Кубка России по регби-7. Состоялось торжественное открытие соревнований, старт которым дал и.о. главы администрации города Пензы Сергей Волков.

В этот день поддержать пензенских спортсменов пришли представители муниципалитета, в частности, заместители главы администрации города Андрей Шевченко и Владимир Попков, начальники городских управлений и ведомств и другие.

- Сегодня 12 команд из 10-ти городов России поборются за звание лучшей команды в стране. Не случайно второй год подряд Пенза принимает такие соревнования, потому что наш город всегда славился своими спортивными достижениями в регби, - отметил Сергей Волков во время своего приветствия. - Мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать это направление. Также он пожелал участникам хорошей игры и приятных впечатлений.

Финальная часть Кубка России по регби-7 собрала более 200 игроков из Московской области, Москвы, Красноярска, Казани, Перми, Таганрога, Кирова, Краснодара, Бердска, Липецкой области и Пензы. Наш город и регион представляет команда МАУ Регбийный клуб "Империя-Динамо" г. Пензы.