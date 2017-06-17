Виктор Кувайцев рассказал о реализации жилищных программ в городе Пензе

В Казани прошло заседание Правления Ассоциации городов Поволжья, в котором принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Официальная встреча состоялась под руководством Председателя Ассоциации, мэра города Казани Ильсура Метшина.

В числе основных вопросов был затронут жилищный – а именно реализация жилищных программ. Так, докладчики рассказали о текущем положении дел по данному вопросу в их городах, поделились проблемами.

Большое внимание было уделено переселению из ветхого и аварийного жилья. В Казани оценочная стоимость 1 квадратного метра аварийного жилья составляет примерно 11 000 рублей, соответственно, граждане не имеют возможности получения равноценного жилья. Им предложена программа социальной ипотеки под 7% с рассрочкой платежа. В Нижнем Новгороде также остро стоит проблема расселения аварийного жилья, в связи с тем, что средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра составляет в отличие от других городов Поволжья более 60 000 рублей за квадратный метр.

В Пензе дела обстоят иначе. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда за период с 2008 по 2013 год в г. Пензе расселены 1 550 жилых помещений, площадью 59104, 9 кв.м. Переселены более 4 000 человек из 181 аварийного дома.

- По этапу 2016-2017 годов в 2017 году предусмотрено переселение из 1050 жилых помещений общей площадью 37 718,42 кв. м. 2 235 человек, проживающих в 142 аварийных МКД. Для этих целей запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв.м., с количеством квартир равным 995, - рассказал о ситуации в городе Виктор Кувайцев.

Затем речь зашла о помощи молодым и многодетным семьям.

В Чебоксарах по программе предоставления земельных участков многодетным семьям существует очередь более 3800 семей. В настоящее время сформировано лишь 1700 участков, которые находятся на расстоянии 30-50 км от города. В городской черте возможности предоставления участков нет.

Глава администрации Пензы во время выступления и обсуждения вопроса помощи молодым семьям подчеркнул, что в городе наибольшей популярностью пользуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

Всего за период реализации данной подпрограммы (с 2005-2016 годы), улучшили жилищные условия 2264 молодые семьи города Пензы. В 2017 году в рамках данной подпрограммы в Список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по Пензенской области в 2017 году (по городу Пензе в данный Список включены 72 молодые семьи).

- Согласно требованиям подпрограммы одним из условий для молодых семей является возраст каждого из супругов, который не должен превышать 35 лет на момент получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты. В связи с недостаточным финансированием, и как следствие ожиданием очереди более 5 лет, многие молодые семьи достигают предельного возраста и теряют возможность получения социальной выплаты, - отметил Виктор Кувайцев. – Учитывая этот факт, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в законодательство. Было бы справедливее, если бы формулировка звучала так: «Возраст членов молодых семей не должен превышать 35 лет на момент первоначальной подачи заявления и документов на участие в программе».

Так, после выступлений докладчиков, Правление АГП решило обмен лучшими практиками в данной сфере продолжить, а в адрес Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича отправить перечень предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере разработки и реализации жилищным программ с учетом обсуждения на заседании Правления.

Кроме того, в этот день затрагивались вопросы дополнительных финансовых вложений субъектов РФ в развитие муниципальных образований, участия в проекте «Золотая коллекция кинолетописи Поволжья». Таким образом, было принято решение поддержать участие Ассоциации городов в данном проекте, оказать организационную, методическую и информационную поддержку.