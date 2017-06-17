Виктор Кувайцев принимает участие в заседании Ассоциации городов Поволжья

Виктор Кувайцев находится с двухдневным визитом в Казани, куда он прибыл для участия в заседании правления Ассоциации городов Поволжья. Перед началом заседания, члены правления посетили Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Вахитовском районе Казани а также осмотрели здание Казанской ратуши, где проходит правление.

На заседании, которое началось в 18.00 часов, члены правления включили в состав правления новых членов: глав администрации Нижнего Новгорода и Чебоксар Сергея Белова и Алексея Ладыкова.

В ходе обсуждения существующих проблем и путях их решения, выступили глава администрации города Уфы Ирек Ялалов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Справочно. С XIX-го века Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Вахитовском районе Казани был излюбленным местом отдыха казанцев и имел из-за своего ландшафта прозвище «Русская Швейцария». В советские времена парк получил нынешнее название и стал центральным парком Казани.

Казанская ратуша была построена в 1854 году. Автором проекта был архитектор М.П. Коринфский. Это было двухэтажное здание с мезонином.

Здание предназначалось для Казанского Дворянского собрания. Дворянское собрание находилось в здании ратуши до революции 1917 года. В нем собиралась элита городского общества. В здании проходили приемы в честь высоких гостей, а также концерты, где выступали Шаляпин и Рахманинов, читал стихи Маяковский.

После революции здание побывало Крестьянским собранием, Дворцом Красноармейцев и домом Красной Армии. Долгое время в советский период истории, здание было Домом офицеров.

Последняя реставрация здания ратуши проведена к тысячелетнему юбилею Казани. Современная ратуша – это четырехэтажный дом-особняк. В ходе реставрации заново сделана роскошная лепнина, украшающая потолки и стены здания. Заново изготовлен и уложен узорный наборный паркет и мраморные детали убранства интерьеров здания.

На первом этаже ратуши располагается большой зал для проведения различных мероприятий официального характера и зал, в котором выставлены подарки, сделанные городу. На втором этаже находится Колонный зал. В ходе реставрационных работ удалось полностью восстановить его уникальную акустику. На третьем этаже здания есть два зала для проведения различных мероприятий и офисы. В надстройке купольного этажа находится зал, где проходят официальные мероприятия. Купольную надстройку увенчал шпиль.

В здании ратуши находится филиал музея 1000-летия Казани.