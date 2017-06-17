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Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Сегодня в Пензе
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Уважаемые работники здравоохранения! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Ваш самоотверженный и неутомимый труд – это великое служение во имя и на благо людей. Проявляя заботу о своих пациентах, вы помогаете им обрести здоровье, возвращаете уверенность в себе и завтрашнем дне, радость жизни. Ваши внимание и доброта, умение чувствовать чужую боль зачастую становятся лучшим лекарством. Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия, за высокий профессионализм и верность избранному пути. Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, бесконечно преданным своему призванию и передающим опыт и мастерство молодому поколению специалистов. От всей души желаю радости, оптимизма, побольше добрых слов, веры в себя и свои силы, а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям – крепкого здоровья! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Уважаемые работники здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Ваш самоотверженный и неутомимый труд – это великое служение во имя и на благо людей. Проявляя заботу о своих пациентах, вы помогаете им обрести здоровье, возвращаете уверенность в себе и завтрашнем дне, радость жизни. Ваши внимание и доброта, умение чувствовать чужую боль зачастую становятся лучшим лекарством.
Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия, за высокий профессионализм и верность избранному пути.
Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, бесконечно преданным своему призванию и передающим опыт и мастерство молодому поколению специалистов.
От всей души желаю радости, оптимизма, побольше добрых слов, веры в себя и свои силы, а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям – крепкого здоровья!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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