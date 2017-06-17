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План по ремонту дорог на 18 июня
Сегодня в Пензе
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№ п/п Наименование объекта Вид работ Наименование организации Кол-во бригад 1 ул. Калинина установка б/к, демонтаж б/к, фрезерование ООО "Пензадорстрой" 3 2 ул. Мира асфальтировка ООО "Пензадорстрой" 2 3 ул. Славы демонтаж б/к ООО "Пензадорстрой" 1 4 ул. Тепличная уборка мусора ООО "Лидер" 1 5 проспект Победы монтаж б/к, поднятие люков ООО "ДСУ" 2 6 ул. Чебышева асфальтировка ООО «Магистраль» 1 7 ул. Беляева уборка мусора ООО «Магистраль» 2 8 ул. Ленина демонтаж б.к. ООО «Строительный ресурс» 1 9 ул. Пушкина установка б/к ООО "Автодорога" 2 10 ул. З.Космодемьянской установка б/к ООО "ЭлитРивал" 1 11 ул. Красная фрезерование ООО "Автодорога" 1 12 ул. Московская асфальтирование, монтаж б/к ООО "Автодорога" 1 13 ул. Володарского уборка мусора ООО "Автодорога" 1 14 ул. Ставского устройство заездных карманов ООО "ЭлитРивал" 1 15 ул. Пушанина Демонтаж б/к ООО "Градстрой" 1 16 ул. Терешковой установка б/к ООО "Градстрой" 1 17 ул. Краснова установка б/к, устройство выравнивающего слоя МУП "Пензадормост" 2
№ п/п
Наименование объекта
Вид работ
Наименование организации
Кол-во бригад
1
ул. Калинина
установка б/к, демонтаж б/к, фрезерование
ООО "Пензадорстрой"
3
2
ул. Мира
асфальтировка
ООО "Пензадорстрой"
2
3
ул. Славы
демонтаж б/к
ООО "Пензадорстрой"
1
4
ул. Тепличная
уборка мусора
ООО "Лидер"
1
5
проспект Победы
монтаж б/к, поднятие люков
ООО "ДСУ"
2
6
ул. Чебышева
асфальтировка
ООО «Магистраль»
1
7
ул. Беляева
уборка мусора
ООО «Магистраль»
2
8
ул. Ленина
демонтаж б.к.
ООО «Строительный ресурс»
1
9
ул. Пушкина
установка б/к
ООО "Автодорога"
2
10
ул. З.Космодемьянской
установка б/к
ООО "ЭлитРивал"
1
11
ул. Красная
фрезерование
ООО "Автодорога"
1
12
ул. Московская
асфальтирование, монтаж б/к
ООО "Автодорога"
1
13
ул. Володарского
уборка мусора
ООО "Автодорога"
1
14
ул. Ставского
устройство заездных карманов
ООО "ЭлитРивал"
1
15
ул. Пушанина
Демонтаж б/к
ООО "Градстрой"
1
16
ул. Терешковой
установка б/к
ООО "Градстрой"
1
17
ул. Краснова
установка б/к, устройство выравнивающего слоя
МУП "Пензадормост"
2
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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