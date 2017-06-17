План по ремонту дорог на 18 июня

2017-06-18

Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи

2017-06-18

В соответствии с документом предполагается укрепить межрегиональное сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах

2017-06-18

Работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня

2017-06-18

Работы идут на 17 объектах

2017-06-18

Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия

2017-06-18

Виктор Кувайцев находится с двухдневным визитом в Казани

2017-06-18

В Казани прошло заседание Правления Ассоциации городов Поволжья

2017-06-18

Состоялось торжественное открытие соревнований

2017-06-18

Пензу посетила известная поэтесса Маргарита Аль

2017-06-18

Юрий Ильин акцентировал внимание руководителей подрядных организаций на необходимости увеличения количества бригад для сокращения сроков ремонтных работ

2017-06-18

В Пензе полным ходом реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

2017-06-18

Какие вопросы были заданы?

2017-06-18

Жители многоквартирного дома по улице Калинина 76 обратились к Валерию Петровичу с вопросом по благоустройству территории в районе перекрестка улиц Калинина-Свердлова

2017-06-18

Глава города Пензы Валерий Савельев посетил ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко"

2017-06-17