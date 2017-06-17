Ситуация с домом на Ударной, 35 на контроле

В воскресенье, 18 июня 2017 года, в связи с обрушением левого крыла первого подъезда дома на улице Ударной, 35 в администрации города состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Провел заседание и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков. На совещании присутствовали заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, заместители главы администрации города Юрий Ильин и Владимир Попков, начальник УЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов, начальник Социального Управления Пензы Ирина Федонина, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Магомед Агамагомедов, представители Департамента ЖКХ, управляющей компании, сотрудники правоохранительных органов.

Юрий Ильин доложил, что на момент происшествия первый подъезд жилого дома был полностью расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье.

В ходе заседания Сергей Волков поручил представителям администрации Октябрьского района, Социального управления, Департамента ЖКХ и УК с 10:00 организовать поквартирный обход третьего подъезда с целью повторного уведомления жильцов о существующей опасности нахождения в нем и срочности переезда.

- Необходимо оказать максимальную поддержку людям в их переезде, обеспечить подачу транспорта и рабочей силы, - сказал он.

Затем в ходе комиссии было принято решение отключить коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также огородить их территорию.

- Сейчас же нужно обеспечить осмотр имеющихся помещений в жилье маневренного фонда на 5-м Виноградном проезде, 22 и на Ленинградской, 8А. Для этого – найти автобус, - дал задание Сергей Волков Алексею Михайлову. – На месте будут дежурить работники полиции. Помимо этого, из числа сотрудников УК надо определить ответственных за соблюдение порядка и охрану личных вещей.

Подводя итоги заседания, и.о. главы администрации Пензы подчеркнул, что работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня.

- Дом на Ударной, 35 должен быть одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу, - добавил он.