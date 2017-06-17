Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси

Подписание состоялось в рамках второго заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Заседание провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи. В их присутствии были закреплены договорённости о межрегиональном российско-китайском сотрудничестве.

По словам Михаила Бабича, в рамках соглашений предусмотрена работа по открытию новых предприятий, осуществлению взаимовыгодных экономических проектов. Кроме того, включена деятельность по студенческому обмену и гуманитарному сотрудничеству.

«Заседание Совета – это подведение итогов годичной работы по каждому региону. На сегодняшний день было подписано 27 различных соглашений между регионами нашего округа и, соответственно, регионами, входящими в программу «Волга-Янцзы» со стороны китайских партнеров», - сообщил полпред Президента РФ в ПФО в интервью информагентству ТАСС.

Комментируя результаты, достигнутые в рамках второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность закрепления межрегиональных российско-китайских связей, поддержанных на уровнях Приволжского федерального округа и Госсовета Китайской Народной Республики.

«С китайскими партнёрами у нас налажено тесное взаимодействие во многих сферах. В частности, есть перспектива сотрудничества в области биомедицины. Организованы экспортные поставки пензенских производителей кондитерского кластера в Китай. Приоритетным является сотрудничество, направленное на развитие агропромышленной отрасли. Один из проектов, который находится на стадии практического осуществления – это создание сельскохозяйственного парка в Пензенской области», - проинформировал глава субъекта РФ.

«Думаю, что деловые контакты на межрегиональном уровне будут способствовать дальнейшему укреплению промышленных, научных, сельскохозяйственных и культурных связей в интересах жителей российских регионов и китайских провинций», - резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 18 июня 2017