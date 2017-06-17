|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Иван Белозерцев подписал Соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси
Сегодня в Пензе
|
Подписание состоялось в рамках второго заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Заседание провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи. В их присутствии были закреплены договорённости о межрегиональном российско-китайском сотрудничестве.
Подписание состоялось в рамках второго заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Заседание провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи.
В их присутствии были закреплены договорённости о межрегиональном российско-китайском сотрудничестве.
Новость: Правительство Пензенской области 18 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru