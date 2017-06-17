Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем медицинского работника

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко - гордость отечественной медицины.

Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь.

Ведь и сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона трудятся прекрасные врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, все, кто избрал для себя благородную и гуманную профессию - оберегать здоровье людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!