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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем медицинского работника
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко - гордость отечественной медицины. Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь. Ведь и сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона трудятся прекрасные врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, все, кто избрал для себя благородную и гуманную профессию - оберегать здоровье людей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко - гордость отечественной медицины.
Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь.
Ведь и сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона трудятся прекрасные врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, все, кто избрал для себя благородную и гуманную профессию - оберегать здоровье людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!
Новость: Правительство Пензенской области 18 июня 2017
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