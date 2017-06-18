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Виктор Кувайцев: «Обмен опытом, получение новых знаний способствуют рождению интересных задумок»
Сегодня в Пензе
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Продолжая экскурсию по городу Казани, 18 июня, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со всеми участниками заседания Правления Ассоциации городов Поволжья посетили исторический район города под названием Старо-Татарская слобода. Район, получивший статус архитектурно-исторической заповедной территории, славится своими сооружениями конца 18 – начала 19 века. Здесь представлены особняки татарской буржуазии и интеллигенции, мечети, литературный музей татарского поэта Габдуллы Тукая, дом-музей просветителя Каюма Насыри, расположен Татарский академический театр имени Галиаскара Камала. Во время знакомства с достопримечательностями, члены делегации побывали в музее Старо-Татарской слободы. Так, Виктор Кувайцев, делясь впечатлением, отметил, что Казань – удивительный город, который гармонично сочетает в себе архитектурные, культурные, культовые памятки прошлых веков с современными строениями крупного мегаполиса. - Подобного рода мероприятия дают возможность подчеркнуть какие-либо интересные идеи. Обмен опытом, получение новых знаний способствуют рождению различных задумок, которые впоследствии могут найти свое воплощение на практике в своем городе, - сказал Виктор Николаевич
Продолжая экскурсию по городу Казани, 18 июня, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со всеми участниками заседания Правления Ассоциации городов Поволжья посетили исторический район города под названием Старо-Татарская слобода.
Район, получивший статус архитектурно-исторической заповедной территории, славится своими сооружениями конца 18 – начала 19 века. Здесь представлены особняки татарской буржуазии и интеллигенции, мечети, литературный музей татарского поэта Габдуллы Тукая, дом-музей просветителя Каюма Насыри, расположен Татарский академический театр имени Галиаскара Камала.
Во время знакомства с достопримечательностями, члены делегации побывали в музее Старо-Татарской слободы.
Так, Виктор Кувайцев, делясь впечатлением, отметил, что Казань – удивительный город, который гармонично сочетает в себе архитектурные, культурные, культовые памятки прошлых веков с современными строениями крупного мегаполиса.
- Подобного рода мероприятия дают возможность подчеркнуть какие-либо интересные идеи. Обмен опытом, получение новых знаний способствуют рождению различных задумок, которые впоследствии могут найти свое воплощение на практике в своем городе, - сказал Виктор Николаевич
Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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