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 Понедельник, 19 июня 2017
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Виктор Кувайцев посетил Международную школу Казани
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев находится в рабочей поездке в Казани, где проходит заседание Правления Ассоциации городов Поволжья.

Сегодня, 18 июня, в рамках экскурсионной программы участники посетили Международную школу Казани (International School of Kazan). Это частное учебное заведение, которое предоставляет образование международного уровня для детей. Уроки здесь проводятся на английском языке, за исключением уроков русского языка, литературы и татарского языка.

Преподаватели школы — иностранные педагоги. Они носители английского языка либо владеют им на уровне носителя. У каждого педагога-иностранца есть русскоговорящий ассистент. Если ребенок не говорит по-английски, с ним занимаются дополнительно. В перерывах преподаватель уделяет ему 15-20 минут, чтобы подтянуть до общего уровня.

Международная школа Казани обучает детей по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate). Программа обучения включает три этапа: младшие, средние, старшие классы. После окончания Международной школы Казани ученик получает аттестат, который имеет ту же ценность, что и российский. Он не гарантирует, но значительно облегчает поступление в зарубежный вуз. В план IB заложена подготовка к ГИА и ЕГЭ, но на нее отводится меньше часов, чем в обычной российской школе.

- Сегодня образование выходит на новый уровень, и города стараются идти по пути его развития, совершенствуя систему введением современных тенденций. Казань – город – миллионник, здесь проживают люди с разным достатком, в том числе, те, кто может позволить своему ребенку обучение в этой школе. Безусловно, такое учреждение является одним из показателей успешности города, его прогрессивного движения вперед, - отметил Виктор Кувайцев.  

Новость: Администрация города Пензы 18 июня 2017
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