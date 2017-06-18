В Нижнеломовском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомашины

В полицию обратилась с заявлением жительница с. Широкоис и сообщила, что в ночное время от дома по ул. Околодочек в с. Большие Хутора была угнана автомашина «ВАЗ- 2109». Впоследствии автомашина была обнаружена в 600 метрах от дома по ул. Молодежная.

Следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления был установлен 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Молодой человек дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».