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В Нижнеломовском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомашины
Сегодня в Пензе
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В полицию обратилась с заявлением жительница с. Широкоис и сообщила, что в ночное время от дома по ул. Околодочек в с. Большие Хутора была угнана автомашина «ВАЗ- 2109». Впоследствии автомашина была обнаружена в 600 метрах от дома по ул. Молодежная. Следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления был установлен 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
В полицию обратилась с заявлением жительница с. Широкоис и сообщила, что в ночное время от дома по ул. Околодочек в с. Большие Хутора была угнана автомашина «ВАЗ- 2109». Впоследствии автомашина была обнаружена в 600 метрах от дома по ул. Молодежная.
Следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления был установлен 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Молодой человек дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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