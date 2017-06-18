В Кузнецке полицейские раскрыли кражу велосипеда

В полицию обратился 28-летний местный житель и заявил, что с территории домовладения неизвестные лица похитили из незапертого сарая около дома по месту жительства велосипед.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен несовершеннолетний местный житель. Юноша состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Похищенное изъято. В содеянном он сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».