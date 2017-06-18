|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Кузнецке полицейские раскрыли кражу велосипеда
Сегодня в Пензе
|
В полицию обратился 28-летний местный житель и заявил, что с территории домовладения неизвестные лица похитили из незапертого сарая около дома по месту жительства велосипед. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен несовершеннолетний местный житель. Юноша состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Похищенное изъято. В содеянном он сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В полицию обратился 28-летний местный житель и заявил, что с территории домовладения неизвестные лица похитили из незапертого сарая около дома по месту жительства велосипед.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен несовершеннолетний местный житель. Юноша состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Похищенное изъято. В содеянном он сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru