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В Каменском районе сотрудники полиции раскрыли мошенничество
Сегодня в Пензе
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В полицию обратилась продавец магазина и заявила, что неустановленный мужчина в магазине пытался расплатиться за приобретенные продукты питания банкнотой билета банка приколов 5000 дублей. По подозрению в совершении преступления следственно-оперативной группой был установлен 43-летний житель с. Федоровки, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В полицию обратилась продавец магазина и заявила, что неустановленный мужчина в магазине пытался расплатиться за приобретенные продукты питания банкнотой билета банка приколов 5000 дублей.
По подозрению в совершении преступления следственно-оперативной группой был установлен 43-летний житель с. Федоровки, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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