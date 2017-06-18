Владимир Колокольцев вручил погоны офицерам, удостоенным специальных званий высшего начальствующего состава

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил руководителей территориальных органов внутренних дел, подразделений центрального аппарата МВД России и ведомственных образовательных организаций, удостоенных очередных специальных званий высшего начальствующего состава, и вручил им погоны.

Накануне Дня России Указом Президента Российской Федерации специальные звания высшего начальствующего состава были присвоены 13 офицерам МВД России. «Это решение Главы государства отражает высокую оценку результатов деятельности и наших коллег, и служебных коллективов, которые они возглавляют, и Министерства в целом», - подчеркнул Глава МВД России.

Владимир Колокольцев отметил, что перед ведомством поставлены сложные и ответственные задачи, включая обеспечение безопасности граждан и правопорядка в ходе проведения предстоящих крупных спортивных мероприятий. Кроме того, общество ждет от сотрудников полиции решительных действий по искоренению коррупции и снижению уличной преступности.

«Убежден, что каждый из вас на своем посту и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить. А присвоенные высокие звания укрепят заслуженный вами авторитет. Вы будете нести их с достоинством и честью, как того требует Присяга, профессиональный и гражданский долг», - сказал Министр.

В завершение торжественного мероприятия Владимир Колокольцев пожелал руководителям подразделений крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.