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Владимир Колокольцев вручил погоны офицерам, удостоенным специальных званий высшего начальствующего состава
Сегодня в Пензе
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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил руководителей территориальных органов внутренних дел, подразделений центрального аппарата МВД России и ведомственных образовательных организаций, удостоенных очередных специальных званий высшего начальствующего состава, и вручил им погоны. Накануне Дня России Указом Президента Российской Федерации специальные звания высшего начальствующего состава были присвоены 13 офицерам МВД России. «Это решение Главы государства отражает высокую оценку результатов деятельности и наших коллег, и служебных коллективов, которые они возглавляют, и Министерства в целом», - подчеркнул Глава МВД России. Владимир Колокольцев отметил, что перед ведомством поставлены сложные и ответственные задачи, включая обеспечение безопасности граждан и правопорядка в ходе проведения предстоящих крупных спортивных мероприятий. Кроме того, общество ждет от сотрудников полиции решительных действий по искоренению коррупции и снижению уличной преступности. «Убежден, что каждый из вас на своем посту и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить. А присвоенные высокие звания укрепят заслуженный вами авторитет. Вы будете нести их с достоинством и честью, как того требует Присяга, профессиональный и гражданский долг», - сказал Министр. В завершение торжественного мероприятия Владимир Колокольцев пожелал руководителям подразделений крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил руководителей территориальных органов внутренних дел, подразделений центрального аппарата МВД России и ведомственных образовательных организаций, удостоенных очередных специальных званий высшего начальствующего состава, и вручил им погоны.
Накануне Дня России Указом Президента Российской Федерации специальные звания высшего начальствующего состава были присвоены 13 офицерам МВД России. «Это решение Главы государства отражает высокую оценку результатов деятельности и наших коллег, и служебных коллективов, которые они возглавляют, и Министерства в целом», - подчеркнул Глава МВД России.
Владимир Колокольцев отметил, что перед ведомством поставлены сложные и ответственные задачи, включая обеспечение безопасности граждан и правопорядка в ходе проведения предстоящих крупных спортивных мероприятий. Кроме того, общество ждет от сотрудников полиции решительных действий по искоренению коррупции и снижению уличной преступности.
«Убежден, что каждый из вас на своем посту и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить. А присвоенные высокие звания укрепят заслуженный вами авторитет. Вы будете нести их с достоинством и честью, как того требует Присяга, профессиональный и гражданский долг», - сказал Министр.
В завершение торжественного мероприятия Владимир Колокольцев пожелал руководителям подразделений крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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