25-летняя девушка стала жертвой мошеннических действий

В полицию обратилась с заявлением о том, что стала жертвой мошеннических действий. На ее страницу в соцсетях поступило сообщение от ее знакомой с просьбой одолжить деньги в сумме 8000 рублей.

В тот же день заявительница через мобильное приложение «Банк-онлайн» перечислила на банковскую карту деньги в сумме 8000 рублей. Впоследствии девушка узнала от знакомой, что ее страница была взломана неизвестными лицами.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.