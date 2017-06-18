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25-летняя девушка стала жертвой мошеннических действий
Сегодня в Пензе
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В полицию обратилась с заявлением о том, что стала жертвой мошеннических действий. На ее страницу в соцсетях поступило сообщение от ее знакомой с просьбой одолжить деньги в сумме 8000 рублей. В тот же день заявительница через мобильное приложение «Банк-онлайн» перечислила на банковскую карту деньги в сумме 8000 рублей. Впоследствии девушка узнала от знакомой, что ее страница была взломана неизвестными лицами. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В полицию обратилась с заявлением о том, что стала жертвой мошеннических действий. На ее страницу в соцсетях поступило сообщение от ее знакомой с просьбой одолжить деньги в сумме 8000 рублей.
В тот же день заявительница через мобильное приложение «Банк-онлайн» перечислила на банковскую карту деньги в сумме 8000 рублей. Впоследствии девушка узнала от знакомой, что ее страница была взломана неизвестными лицами.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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