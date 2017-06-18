В полицию обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. На одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже рулевой колонки от трактора. На его сотовый телефон позвонил неизвестный, который попросил продиктовать его номер и пароль банковской карты для перечисления денег. Молодой человек выполнил указания неизвестного, после чего обнаружил, что с его банковской карты были списаны деньги в сумме 6800 рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.