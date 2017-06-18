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22 – летний житель Беково лишился 6 800 рублей
Сегодня в Пензе
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В полицию обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. На одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже рулевой колонки от трактора. На его сотовый телефон позвонил неизвестный, который попросил продиктовать его номер и пароль банковской карты для перечисления денег. Молодой человек выполнил указания неизвестного, после чего обнаружил, что с его банковской карты были списаны деньги в сумме 6800 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В полицию обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. На одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже рулевой колонки от трактора. На его сотовый телефон позвонил неизвестный, который попросил продиктовать его номер и пароль банковской карты для перечисления денег. Молодой человек выполнил указания неизвестного, после чего обнаружил, что с его банковской карты были списаны деньги в сумме 6800 рублей.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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