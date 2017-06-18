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В Пензе сотрудники полиции раскрыли кражу электроинструментов
Сегодня в Пензе
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 33-летний житель с. Лопатки Бессоновского района. Подозреваемый совершил кражу из дачного дома, расположенного в садовом товариществе в пос. Монтажный. Мужчина разобрал кирпичную кладку стены дачного дома, проник в него и похитил электроинструменты. Часть похищенного изъята. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – домашний арест за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 33-летний житель с. Лопатки Бессоновского района. Подозреваемый совершил кражу из дачного дома, расположенного в садовом товариществе в пос. Монтажный. Мужчина разобрал кирпичную кладку стены дачного дома, проник в него и похитил электроинструменты.
Часть похищенного изъята. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – домашний арест за ранее совершенное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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