В Пензе сотрудники полиции раскрыли кражу электроинструментов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 33-летний житель с. Лопатки Бессоновского района. Подозреваемый совершил кражу из дачного дома, расположенного в садовом товариществе в пос. Монтажный. Мужчина разобрал кирпичную кладку стены дачного дома, проник в него и похитил электроинструменты.

Часть похищенного изъята. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – домашний арест за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».