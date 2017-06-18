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 Понедельник, 19 июня 2017
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В Пензе сотрудники полиции раскрыли кражу электроинструментов
Сегодня в Пензе
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 33-летний житель с. Лопатки Бессоновского района. Подозреваемый совершил кражу из дачного дома, расположенного в садовом товариществе в пос. Монтажный. Мужчина разобрал кирпичную кладку стены дачного дома, проник в него и похитил электроинструменты.

Часть похищенного изъята. Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – домашний арест за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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