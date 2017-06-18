В Пензе полицейские раскрыли кражу велосипеда

В полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением о том, что в дневное время неизвестные похитили из подъезда жилого дома по ул. Володарского велосипед с рамой белого цвета.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен 40-летний мужчина, который привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято. В содеянном он сознался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».