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В Пензе полицейские раскрыли кражу бытовой химии
Сегодня в Пензе
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В полицию обратился директор магазина и заявил, что неизвестный похитил из торгового зала магазина бытовую химию и средства личной гигиены на общую сумму 3875 рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению преступления ранее задержанного 30-летнего пензенца. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался. Похищенное он продал неизвестному на одном из рынков города. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».
В полицию обратился директор магазина и заявил, что неизвестный похитил из торгового зала магазина бытовую химию и средства личной гигиены на общую сумму 3875 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению преступления ранее задержанного 30-летнего пензенца. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался. Похищенное он продал неизвестному на одном из рынков города. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу за ранее совершенное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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