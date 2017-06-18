В Пензе полицейские раскрыли кражу бытовой химии

В полицию обратился директор магазина и заявил, что неизвестный похитил из торгового зала магазина бытовую химию и средства личной гигиены на общую сумму 3875 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению преступления ранее задержанного 30-летнего пензенца. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался. Похищенное он продал неизвестному на одном из рынков города. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».