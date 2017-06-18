В Башмаковском районе сотрудники полиции раскрыли грабеж

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница и заявила, что около дома по ул. Вяхирева с Митрофаново 44-летний местный житель открыто похитил велосипед. Сотрудниками полиции он был задержан. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято.

Мужчина в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».