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Хотел устроиться водителем в мэрию – заплатил мошеннику
Сегодня в Пензе
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На сайте в сети Интернет мужчина нашел объявление о приеме на работу в качестве водителя в администрацию г. Пензы. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, и ему сообщили, что необходимо приехать для собеседования. Затем заявителю снова позвонили и попросили произвести оплату за интернет. Мужчина перечислил через банкомат на указанные номера деньги в сумме 4600 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
На сайте в сети Интернет мужчина нашел объявление о приеме на работу в качестве водителя в администрацию г. Пензы. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, и ему сообщили, что необходимо приехать для собеседования.
Затем заявителю снова позвонили и попросили произвести оплату за интернет. Мужчина перечислил через банкомат на указанные номера деньги в сумме 4600 рублей.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 июня 2017
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