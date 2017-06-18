На сайте в сети Интернет мужчина нашел объявление о приеме на работу в качестве водителя в администрацию г. Пензы. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, и ему сообщили, что необходимо приехать для собеседования.

Затем заявителю снова позвонили и попросили произвести оплату за интернет. Мужчина перечислил через банкомат на указанные номера деньги в сумме 4600 рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.