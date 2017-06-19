Собутыльники похитили два сотовых телефона



В полицию обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что после совместного распития спиртных напитков неизвестные похитили оставленные на столе во дворе дома два сотовых телефона.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции была установлена 17-летняя жительница г. Сердобска, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Похищенное изъято. Девушка дала признательные показания.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. УМВД России по Пензенской области

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017