Тайна аккумуляторной батареи

27-летний житель с. Серго-Поливаново в содеянном сознался. Похищенное изъято

В полицию обратился 52-летний житель, который заявил, что неизвестные лица проникли в гараж около дома по месту жительства и похитили из автомашины «ВАЗ-2101» аккумуляторную батарею.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска установлен 27-летний житель с. Серго-Поливаново. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался. Похищенное изъято.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. УМВД России по Пензенской области

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017