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В Пензе сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда
Сегодня в Пензе
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 46-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина похитил велосипед, который был закреплен ремнями на автомашине «Тайота-тундра», припаркованной около дома по пр. Победы. Мужчина в содеянном сознался. По его словам, велосипед он продал неизвестному на ярмарке выходного дня. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 46-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина похитил велосипед, который был закреплен ремнями на автомашине «Тайота-тундра», припаркованной около дома по пр. Победы. Мужчина в содеянном сознался. По его словам, велосипед он продал неизвестному на ярмарке выходного дня. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
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