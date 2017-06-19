В Пензе сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 46-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина похитил велосипед, который был закреплен ремнями на автомашине «Тайота-тундра», припаркованной около дома по пр. Победы. Мужчина в содеянном сознался. По его словам, велосипед он продал неизвестному на ярмарке выходного дня. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

УМВД России по Пензенской области

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017