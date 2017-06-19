Как бороться с бактериальным ожогом плодовых культур

Наверняка многие замечали на грушах, яблонях и других плодовых деревьях сухие листья - целые ветки, которые как бы подверглись высокой температуре и поэтому завяли. Это и есть бактериальный ожог.

Его возбудитель включен в Перечень вредителей растений, возбудителей болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное значение для Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 26.12.2007г. №673. Встречается это заболевание достаточно часто.

Что нужно сделать, чтобы эта зараза не погубила плодовые деревья на вашем участке?

Возбудителем бактериального ожога плодовых деревьев является бактерия, которая может поражать и уже взрослые плодоносящие деревья и совсем молодые саженцы. Особенно активно такое заболевание развивается, когда среднесуточная температура достаточно высокая и периодически идут тёплые дожди. Весной, когда наступает влажный период, бактериальный ожог достаточно часто может быть причиной потери цветения у плодовых деревьев. При засушливом и жарком лете развитие этого заболевания замедляется.

Чернеющие пятна - это основные характерные признаки бактериального ожога. Такие пятна появляются у деревьев на всех частях. Если поражены цветки, то они становятся тёмно-коричневыми, а затем совсем опадают. Ветки же и молодые побеги покрываются водянистыми тёмными пятнами, их кончики начинают чернеть и характерно загибаться. Листочки у дерева буреют и как бы «обугливаются», при этом они продолжают висеть на ветках, но выглядят как сильно обгоревшие. Отсюда у заболевания такое название. Пораженные плоды на деревьях приобретают такой же цвет и при этом остаются висеть на ветках до поздней осени.

Для успешной борьбы с этим заболеванием нужно проводить профилактику, причём делать это нужно сразу же при самом зарождении инфекции. К таким агроприёмам можно отнести санитарную обрезку веток, которые уже поражены заболеванием. Делается такая обрезка (проводить нужно поздней осенью или же зимой) примерно на 20 сантиметров ниже границы некроза. При обрезке нужно продезинфицировать все инструменты, а также места спилов. Поражённые ветки, которые вы обрежете, обязательно сожгите. Неоднократное проведение обработки деревьев бордоской жидкостью в самом начале процесса вегетации очень хорошо повышает общий иммунитет и устойчивость плодовых деревьев к прочим грибковым заболеваниям. К профилактике бактериального ожога можно также отнести и системную обработку деревьев против минирующих и сосущих вредителей, которые и являются переносчиками инфекции.