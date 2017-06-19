В Пензе продолжается конкурс профмастерства среди сотрудников полиции

На исходном рубеже — сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Зачёт по огневой подготовке — лишь одно из заданий, предусмотренных конкурсом профессионального мастерства, который проводится в Пензенской области уже 10 лет.

Заместитель Начальника Управления по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области, Анатолий Огурцов, пояснил: «Основная масса участников — сотрудники ППС, которые задействованы в охране общественного при проведении массовых мероприятий, а также на улицах и в других общественных местах».

Участие в конкурсе принимают также психологи. Вместе с представителями ППС они также проходят огневой рубеж, отвечают на вопросы тестирования по служебной и медицинской подготовке.

«Победители конкурса будут представлять нашу область на Первенстве МВД РФ, которое будет проходить в сентябре на базе Тюменского института повышения квалификации», — отметил Анатолий Огурцов.

Это уже второй этап конкурса, и участие в нём приняли двадцать сильнейших сотрудников полиции.