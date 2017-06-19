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 Понедельник, 19 июня 2017
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Пшеница с амброзией трехраздельной направлена на дополнительную подработку для очистки
Сегодня в Пензе
 

Государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в мае 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении сельскохозяйственного предприятия, осуществляющего деятельность в Бековском районе Пензенской области, по факту выявления в партии пшеницы кормовой, предназначенной к вывозу из Пензенской области в другие регионы РФ, жизнеспособных семян карантинного сорного растения амброзии трехраздельной.

Располагая информацией о зараженности партии зерна семенами карантинного сорного растения, юридическое лицо не известило орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о данном факте в установленный законодательством срок, а именно немедленно при обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции (ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений»).

По итогам проверки в отношении должностного лица, ответственного за соблюдение требований данного Закона, составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 500 рублей.

Отгрузка была приостановлена, данная партия зерна пшеницы направлена на дополнительную подработку для очистки от семянок амброзии трехраздельной.

Новость: Марина Колдаева 19 июня 2017
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