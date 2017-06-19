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Зверь-оборотень в заповеднике «Приволжская лесостепь»
Сегодня в Пензе
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Редкие кадры запечатлела фотоловушка на территории заповедника «Приволжская лесостепь». Увиденному даже опытные знатоки дикой природы поверили не сразу. Замеченный зверь в Пензенской области не встречался уже несколько десятилетий. И вдруг настоящая енотовидная собака попала в объектив камеры.
«Установив такой прибор в норе сурков, которых мы в течение нескольких лет пытаемся на территории заповедника восстановить как вид, получили несколько интересных кадров нового для заповедника животного, это енотовидная собака», – рассказал директор заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.
Привычной средой обитания енотовидной собаки являются Китай, Япония и Корея. В России это Амурская область и Уссурийский край. В Японской мифологии животному даже приписывают необычные свойства и считают оборотнем.
«В мифологии Японии енотовидная собака считается оборотнем, местные жители верят, что она способна противостоять злым духам. С точки зрения отношения человека к этому животному – она очень интересный зверек», – заметил Александр Добролюбов.
На самом же деле енотка ведет вполне обычный образ жизни, любит охотиться, питается насекомыми, мелкими грызунами и ягодами. От своих сородичей отличается только тем, что впадает в спячку.
«Енотовидная собака – зверек очень прожорливый, практически всё съедает. И тем самым становится конкурентом для наших аборигенных видов животных. В больших количествах они могут нанести определённый вред», – пояснил Александр Добролюбов.
Из-за ценного меха хищника когда решили разводить в том числе и в Пензенской области. Со временем он снова исчез, так же быстро, как и появился. Но, как подчеркивают в заповеднике, любые вмешательства в природу могут проявиться вот такими находками даже через много лет.
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